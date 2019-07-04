Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктахRT на русском 04:06

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Виктор Тутельян
Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда.
— Виктор Тутельян, учёныйТК Звезда 07:18
с чего всё началось
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян оценил итоги работы
 испанских ученых, которые проанализировали результаты 14 исследований, касающихся влияния молока на профилактику хронических заболеваний.
Российская газета08:37

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В Минздраве оценили исследование о пользе молока

Российская газета08:37

Ученые назвали препятствующий риску развития рака и диабета продукт

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RT на русском04:06

Ученые назвали препятствующий раку и диабету популярный продукт

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Главный диетолог Минздрава оценил исследование о молоке и раке

РЕН ТВ10:15

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Газета.Ru07:46

Диетолог оценил исследование о молоке и раке

РИА Новости10:10
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Обновлено в 05:43
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