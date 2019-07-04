Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктахLenta.ru 05:34
В Минздраве оценили исследование о пользе молока и молочных продуктов с невысокой жирностью для снижения риска развития ряда болезней. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна.
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Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
Бесполые фамилии появятся в Исландии
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сейчас в Исландии используются патронимические или матронимические фамилии, в основе которых лежат имена одного из родителей.
Обновлено в 05:51
Общество
Пять садов в Петербурге закрыли из-за непогоды
Из-за непогоды в Петербурге закрыли пять городских садов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Экономика
В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года
Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Стало известно имя режиссера, который снимет первые два эпизода сериала «Властелин колец» от студии Amazon.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики
Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Появились качественные фото упаковки смартфона Honor 9X
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, как уже сообщалось ранее, дебютируют 23 июля.
Обновлено в 04:56
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» с помощью гипсовой маски
Российская актриса Екатерина Стриженова разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, на котором она «возвращает себе лицо» при помощи гипсовой маски.
Обновлено в 05:39
Политика
Делегация ПАСЕ прекратила работу на Украине
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно завершила работу на Украине.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Политика
Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии
Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему
Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31