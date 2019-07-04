Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктахRT на русском 04:06
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда.
— Виктор Тутельян, учёныйТК Звезда 07:18
с чего всё началось
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян оценил итоги работы испанских ученых, которые проанализировали результаты 14 исследований, касающихся влияния молока на профилактику хронических заболеваний.Российская газета08:37
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Кефир вместо колбасы. Онколог рассказал россиянам, как уберечься от рака
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