Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продуктеРИА Новости 04:48
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
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Могу сказать, что молоко - очень хороший продукт, созданный самой природой для того, чтобы поддерживать новую жизнь. Он используется во всем мире как источник полноценного белка. Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда.
— Виктор Тутельян, учёныйТК Звезда 07:18
с чего всё началось
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян оценил итоги работы испанских ученых, которые проанализировали результаты 14 исследований, касающихся влияния молока на профилактику хронических заболеваний.Российская газета08:37
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