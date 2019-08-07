Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарствКоммерсантъ 11:50
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Спецназ ворвался на территорию, обороняемую бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбевым и его сторонниками.
Обновлено в 10:41
Наука
Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей
Наблюдения за здоровьем самых пожилых американцев показали, что вероятность приобретения рака перестает расти примерно на восьмом десятке лет жизни.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Минздрав озвучил список профессий, которые ведут к развитию рака
Лидирующими по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки.
Обновлено в 10:15
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Парк Горького 10 и 11 августа проведет фестиваль Meat&Beat
10 и 11 августа в Парке Горького в Москве пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat с участием звезд.
Обновлено в 08:16
Финансы
Американские индексы торгуются в минусе
В среду, 7 августа, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 12:20
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны».
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Шнуров похвастался пойманной рыбой на Мальдивах
Другой юморной подписчик написал: «Даже у леща есть фотка со Шнуровым, а у меня нет».
Обновлено в 15:35
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
Эрдоган оценил торговый оборот между Украиной и Турцией
В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
Обновлено в 16:08
Политика
Помпео: США не изменили свой подход к КНДР
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 15:20
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Футбол
Азар забил дебютный гол за «Реал»
Обновлено в 14:47
Происшествия
Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва
Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено вчера в 11:56
Космос
Китай намеревается строить солнечную панель в космосе
Обновлено в 14:37
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:55
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Борис Корчевников попал в дорожную аварию
Обновлено в 09:04