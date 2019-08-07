Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарствКоммерсантъ 11:50
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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Посол США в России Хантсман уходит в отставку
Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
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