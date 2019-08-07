Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарствКоммерсантъ 11:50

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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с чего всё началось

Лекарства довели до срывов

Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.
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