Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарствКоммерсантъ 11:50
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
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