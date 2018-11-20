Здоровье
Минздрав России не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие переработанные мясопродукты (такие как сосиски и бекон), но рекомендует не злоупотреблять ими. Министр здравоохранения Вероника Скворцова не поддержала инициативу Экспертного совета при правительстве ввести акцизы на такую продукцию.
Коммерсантъ00:56
Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.
— Вероника Скворцова, российский политикКоммерсантъ 00:56
с чего всё началось
— Мы должны отдавать отчёт, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы её не предлагали, — сказала Скворцова в эфире "России-24".Life.ruвчера в 19:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Здоровье
Минздрав планирует кампанию в СМИ на тему ранней диагностики рака
Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" планирует организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний, затраты на эти цели составят около 1,2 миллиарда рублей, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Из-за угрозы здоровью детей в Сыктывкаре закрыли детский центр
«Выявленные в ходе расследования факты нарушений являются непосредственной угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний», — пояснили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Врачи Приморья рассказали, чем опасны антибиотики в период гриппа
Врачи отметили, что в отличие от ОРВИ вирус гриппа протекает гораздо тяжелее.
Обновлено в 01:34
Здоровье
В Саратове устанавливают причины вспышки вирусного менингита
Обновлено в 01:41
Здоровье
В Саратове глава Роспотребнадзора РФ подписала соглашение с Арменией
Арсен Торосян согласился с ней, отметив, что международное сотрудничество в этой сфере сегодня необходимо, так как для болезней границ не существует.
Обновлено в 01:57
Здоровье
В Минздраве рассказали, как будут решать проблему нехватки врачей
Нехватку врачей и среднего медицинского персонала планируется устранить на 95% во всех регионах до 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Таблеток побольше: пациенты с ВИЧ получат терапию при смене региона
ВИЧ-инфицированные, которые планируют переехать в другой регион страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств.
Обновлено в 01:43
Здоровье
В Прикамье рождаемость упала на 8,5%
В Пермском крае демографическая ситуация по итогам девяти месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся (на 8,5%) и увеличением количества умерших (на 1,5%), о чем свидетельствуют следующие данные.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Подмосковье перейдет на электронные рецепты на лекарства
Рецепты на лекарства в электронном виде могут появиться в Подмосковье.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Больная брянская женщина в суде пытается отстоять право на жизнь
Несвоевременное проведение гемодиализа создает угрозу для ее жизни Печально, что больные люди в Брянской области право на жизнь отстаивают в суде.
Обновлено в 02:07
Здоровье
В Оренбуржье мобильные ФАПы обслужили 71,5 тысячи жителей малых сел
С начала года в Оренбуржье мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) провели 13 811 выездов в малые села, где нет медиков и стационарных медпунктов.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Житель Австралии попался на Бурятской таможне с морфином
Бурятская таможня в Кяхте возбудила административное дело в отношении гражданина Австралии за несоблюдение им запретов и ограничений на вывоз товара через границу.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Столичные кардиохирурги проведут прием в двух больницах Курска
Сегодня, 20 ноября прием состоится в Областной детской клинической больнице. Кардиохирурги осмотрят около 150 ребят.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности питьевой воды
Обновлено в 01:04
Здоровье
Мединфо: Первые в сезоне дни отрицательных температур особенно опасны для здоровья
Первые в сезоне дни отрицательных температур особенно опасны для здоровья, пишет Медикфорум.
Обновлено в 00:22