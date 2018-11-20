с чего всё началось

Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали.

Минздрав России не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие переработанные мясопродукты (такие как сосиски и бекон), но рекомендует не злоупотреблять ими. Министр здравоохранения Вероника Скворцова не поддержала инициативу Экспертного совета при правительстве ввести акцизы на такую продукцию.

Минздрав не предлагает вводить акцизы на колбасу

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