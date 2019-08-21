Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессомРБК 01:35
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.
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с чего всё началось
Эксперты Министерства здравоохранения дали рекомендации, как справиться со стрессом и таким образом снизить риск развития некоторых опасных заболеваний.РИА Новостивчера в 20:54
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Политика
МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Культура
Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа
Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, пятилетняя девочка играла со старшим братом, залезла на шкаф и прыгнула с него на стоявший рядом батут.
Обновлено в 05:53
Футбол
Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Обновлено в 06:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
В Крыму нашли христианский храм Х века
«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название
Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Транспорт
Пулково пригрозило «России» прекращением обслуживания самолетов
8 августа, по данным авиакомпании, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в письменной форме уведомили перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Общество
В Петербурге благоустроили Пионерский парк площадью в 10 га
Благоустройство Пионерского парка, включенного в 2019 году властями Санкт-Петербурга по просьбе горожан в программу "Формирование комфортной городской среды", завершилось в Калининском районе города.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за ухудшения здоровья ребёнка
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Душанбе в Жуковский, совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга в связи с ухудшением состояния ребёнка.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05