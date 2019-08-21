Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессомРБК 01:35

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

Эксперты Министерства здравоохранения дали рекомендации, как справиться со стрессом и таким образом снизить риск развития некоторых опасных заболеваний.
РИА Новостивчера в 20:54

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Эксперты Минздрава перечислили способы избавления от стресса

Газета.Ruвчера в 23:43

Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

РБК01:35

В Минздраве рассказали, как россиянам избежать многих болезней

РЕН ТВ01:54

В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом

Кубанские новости00:46

В Минздраве рассказали о действенных методах борьбы со стрессом

Комсомольская правдавчера в 22:57

В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом

Известиявчера в 21:46

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

РИА Новостивчера в 20:54
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Политика

СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Кино

В Лондоне с молотка уйдут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Обновлено в 02:27
Культура

Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, пятилетняя девочка играла со старшим братом, залезла на шкаф и прыгнула с него на стоявший рядом батут.
Обновлено в 05:53
Футбол

Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Обновлено в 06:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество

В Крыму нашли христианский храм Х века

«Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени, начиная со второй половины X века», — пояснил ученый.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены

Обновлено в 03:29
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название

Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику

Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика

Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
Обновлено в 06:27
Транспорт

Пулково пригрозило «России» прекращением обслуживания самолетов

8 августа, по данным авиакомпании, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в письменной форме уведомили перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 21:27
Политика

Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Политика

В Германии подсчитали расходы на размещенные в ФРГ американские войска

Обновлено в 03:02
Футбол

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Здоровье

В России увеличилось число больных рассеянным склерозом

В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Общество

В Петербурге благоустроили Пионерский парк площадью в 10 га

Благоустройство Пионерского парка, включенного в 2019 году властями Санкт-Петербурга по просьбе горожан в программу "Формирование комфортной городской среды", завершилось в Калининском районе города.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Оренбурге из-за ухудшения здоровья ребёнка

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Душанбе в Жуковский, совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга в связи с ухудшением состояния ребёнка.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге

Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
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