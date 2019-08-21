Эксперты Министерства здравоохранения дали рекомендации, как справиться со стрессом и таким образом снизить риск развития некоторых опасных заболеваний.

с чего всё началось

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.

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