Общество

Минздрав назвал способы борьбы со стрессомРБК 01:35

Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали, что поможет справиться со стрессом

Стресс возникает как реакция на любые события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Он способен ускорять развитие таких заболеваний, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь, напоминают эксперты.
РИА Новостивчера в 20:54

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Россиянам раскрыли способы борьбы со стрессом

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РИА Новостивчера в 20:54
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Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Корпорация Sinogene Biotechnology из Китая сообщила об успешном клонировании кота.
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Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
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Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского

Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
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Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

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Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

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Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
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Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб.
Обновлено в 02:34
Энергетика

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США

Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:25
Политика

Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США

Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Политика

Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
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Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Вспышка инфекционной болезни листериоз зафиксирована в Испании, российским гражданам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК

Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

Обновлено в 04:25
Происшествия

В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка

Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Экономика

«Русагро» купила 22,5% ГК «Агро-Белогорье»

"Русагро" закрыла сделку по приобретению 22,5% в ГК "Агро-Белогорье", сообщает эмитент.
Обновлено в 02:41
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Назарбаев рассказал о неподходящей Казахстану «американской шапке»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на республику не получится надеть «американскую шапку».
Обновлено в 03:14
Экономика

Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол

Матч «Зенита» и «Уфы» рассудит бригада Иванова

Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Число погибших от оползней и наводнений в Китае выросло до семи

Семь человек погибли, более 24 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в провинции Сычуань в Китае, сообщает портал Zhongguo Qingnian wang.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
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