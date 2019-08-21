Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессомРБК 01:35
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на рекомендации экспертов Министерства здравоохранения.
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с чего всё началось
Орехи, бананы и имбирь, полноценный сон, плавание и чередование периодов интенсивной работы с отдыхом помогут справиться со стрессом и сократить риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца и бронхиальной астмы, следует из рекомендаций экспертов министерства здравоохранения России.РИА Новостивчера в 20:54
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