Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы РоссииРБК вчера в 23:49
Хуже всего ситуация обстоит в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии. В начале августа Минздрав также назвал регионы России с минимальным количеством онкологов. По его данным, в девяти из них работают менее 20 таких специалистов.
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с чего всё началось
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.РИА Новостивчера в 20:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:25, Вашингтон
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В США Дмитрия Андрейченко обвинили в угрозах совершить теракт
Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) в пятницу предъявила 20-летнему Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозах совершить террористический акт.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено вчера в 01:49
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Знаки Зодиака: гороскоп для Овна на сентябрь 2019 года
В начале сентября следует больше уделять внимание семейным мероприятиям.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus
Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено вчера в 10:36
Общество
В России появится стандарт школьной формы
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА
Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли
Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея подтвердил, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Экономика
В аптеках становится меньше дешёвых лекарств
Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей.
Обновлено вчера в 03:39
Здоровье
Шоколад помогает меньше есть в течение дня
Будучи автором книг по похудению, Уилл Клоуер утверждает: употребление шоколада помогает обострить у людей ощущение сытости и способствует тому, что они начинают есть меньше в течение дня.
Обновлено 08 августа в 14:14
Здоровье
Британка заразила десятимесячную дочь герпесом через поцелуй
Обновлено в 00:17
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено 08 августа в 09:35
Авто
Компания MINI выпустила 10-миллионный автомобиль
Специальная 3-дверная версия MINI 60 Years Edition стала 10-миллионной машиной бренда, автомобиль станет частью коллекции наследия BMW.
Обновлено вчера в 06:27
Здоровье
Московские больницы приняли свыше 100 жителей Архангельской области
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21