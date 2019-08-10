Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы РоссииРБК вчера в 23:49
Хуже всего ситуация обстоит в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии. В начале августа Минздрав также назвал регионы России с минимальным количеством онкологов. По его данным, в девяти из них работают менее 20 таких специалистов.
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с чего всё началось
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.РИА Новостивчера в 20:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Теннис
Хачанов обыграл Зверева и в полуфинале «Мастерс» сыграет с Медведевым
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира
Обновлено вчера в 09:50
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Космос
В NASA прокомментировали предстоящий конец света
Конспирологи распространяют информацию, что через несколько дней, 12 августа, планета Нибиру настигнет Землю, и человечество погибнет в муках.
Обновлено 08 августа в 13:37
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ
Обновлено в 00:36
Политика
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено 08 августа в 12:30
Политика
Путин и Меркель жестко проучили Зеленского
Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.
Обновлено вчера в 21:29
Энергетика
Petrobras начал процесс продажи 11 месторождений углеводородов в бассейне Campos
Бразильский Petrobras начал процесс продажи 11 мелководных месторождений углеводородов в бассейне Campos, так называемый Кластер Гарупа, сообщила компания.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
На сайте Олимпиады-2020 южные Курилы включили в состав Японии
В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.
Обновлено вчера в 01:26
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено 08 августа в 11:02
Политика
МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УМВД региона.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Британка заразила десятимесячную дочь герпесом через поцелуй
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве
Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе
Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47