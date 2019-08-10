Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

с чего всё началось

Хуже всего ситуация обстоит в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии. В начале августа Минздрав также назвал регионы России с минимальным количеством онкологов. По его данным, в девяти из них работают менее 20 таких специалистов.

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