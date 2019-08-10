Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы РоссииРоссийская газета 02:45
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год. В этих северо-кавказских республиках, как пишет агентство РИА Новости, на 100 тысяч населения зарегистрировано меньше всего больных.
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с чего всё началось
Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.РИА Новостивчера в 20:13
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