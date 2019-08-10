Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.

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Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год. В этих северо-кавказских республиках, как пишет агентство РИА Новости, на 100 тысяч населения зарегистрировано меньше всего больных.

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