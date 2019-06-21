Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды ракаИзвестия 00:24

В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего. Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов. Следом идет рак печени и печеночных протоков, сообщает в пятницу, 21 июня, RT.
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Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.
RT на русскомвчера в 23:11

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Минздрав назвал самый смертоносные виды рака

Газета.Ru05:37

Минздрав назвал самый опасный вид рака в России

РИА Новости04:36

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

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Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

ТАСС02:03

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РБК00:54

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URA.Ru00:16

Назван вид рака, от которого чаще всего умирают в России

RT на русскомвчера в 23:11
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Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
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Общество

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Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

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Общество

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Обновлено вчера в 14:36
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

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Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Наука

Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов

Регулярное использование смартфонов может спровоцировать рост рогов у людей, предупреждают австралийские ученые.
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Авто

В «АвтоВАЗе» назвали причины падения продаж Lada Xray

Представители отечественного автопроизводителя сообщили «Российской газете» о возможных причинах невысоких продаж новых Lada Xray и Xray Cross за последние несколько месяцев.
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Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
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Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании

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На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

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Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю

Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября.
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Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
Политика

Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

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Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i

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Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
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Вышел финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела»

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