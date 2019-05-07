Минздрав назвал самые опасные для россиян виды ракаИзвестия 00:24

В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.

с чего всё началось

В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего. Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов. Следом идет рак печени и печеночных протоков, сообщает в пятницу, 21 июня, RT.

Общество Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.

Политика Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.

Гаджеты Google отказалась от производства планшетов Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Футбол «Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере.

Политика МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Происшествия Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.

Футбол Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.

Авто Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Общество Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Хоккей «Вегас» планирует обменять Гусева «Вегас» собирается произвести обмен с участием российского форварда Никиты Гусева.

Технологии Обнаружен новый способ хищения данных россиян В этом году у мошенников особую популярность имеет такой способ утечки личных данных, как фотография информации с дисплея монитора на гаджет, которая затем размещается в скрытой сети DarkNet.

Экономика Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019 Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.

Происшествия В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

Игры Dota Underlords доступна на Android и iOS Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.

Шоу-бизнес 50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.