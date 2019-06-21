Минздрав назвал самые опасные для россиян виды ракаИзвестия 00:24

В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.

с чего всё началось

В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего. Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов. Следом идет рак печени и печеночных протоков, сообщает в пятницу, 21 июня, RT.

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