Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды ракаИзвестия 00:24
В Минздраве назвали вид рака, от которого россияне умирают чаще всего. Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов. Следом идет рак печени и печеночных протоков, сообщает в пятницу, 21 июня, RT.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы — 39,9%.RT на русскомвчера в 23:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:37, Вашингтон
Политика
Туристам из России рекомендовали воздержаться от поездок в Тбилиси
Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:12
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экстренно госпитализирован Руперт Мердок
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Игры
Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Такого Путина я не видел — Норкин об ответе президента на стыдный вопрос
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на вопрос о стыдном эпизоде в карьере российского лидера в эфире своей программы «Место встречи».
Обновлено в 03:32
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг
Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
Обновлено в 04:14
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Игры
Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух
Обновлено вчера в 16:41
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Хакамада заявила, что ее «особенная» дочь вправе жить так, как хочет
В новом интервью Ирина Муцуовна заявила, что ничего не контролирует в жизни дочери с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:56
Космос
Нибиру уничтожила магнитное поле Солнца: радиоактивный слой направился к Земле
Магнитное поле жизненно важного светила, несмотря на собственную крепость, не выдержало натиска планеты-убийцы, что стало причиной его уничтожения.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Выборы премьер-министра Британии: осталось только двое
Борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства продолжат бывший министр иностранных дел 55-летний Борис Джонсон и его преемник на этом посту 52-летний Джереми Хант.
Обновлено в 02:22
Политика
Украинский политик рассказал, как взыскать с России триллионы рублей
12 июня прошлого года Киев потребовал от России компенсаций за якобы нанесенный Украине ущерб.
Обновлено в 04:23
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48