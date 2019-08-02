Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортовТАСС 01:45
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году. Соответствующая информация содержится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.
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"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.РИА Новостивчера в 20:49
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
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Обновлено вчера в 06:46
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Религия
Ильин день отмечают православные вологжане
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
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Обновлено в 03:01
Политика
В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций
Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих.
Обновлено в 02:10
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Экономика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
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Обновлено в 01:39
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Авто
Эксперты сравнили турбированный и атмосферный моторы
Обновлено в 01:21
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
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Обновлено в 02:23
Происшествия
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
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Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
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Обновлено в 04:11
Политика
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Происшествия
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Обновлено в 00:51
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
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Обновлено в 03:27
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01