Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортовТАСС 01:45

Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году. Соответствующая информация содержится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.
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Названы регионы с самым большим числом абортов

"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.
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