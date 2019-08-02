"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике. Меньше всего абортов, как следует из сборника, в прошлом году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.

с чего всё началось

Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году. Соответствующая информация содержится в статистическом сборнике министерства за 2018 год.

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