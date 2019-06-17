Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью ракаКоммерсантъ 02:59

Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
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с чего всё началось

Названы регионы России с наибольшей распространённостью рака

В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.
RT на русскомвчера в 23:00

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Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Коммерсантъ02:59

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РИА Новости02:27

Названы регионы России с наибольшей распространённостью рака

RT на русскомвчера в 23:00

Названы регионы-лидеры по распространенности рака

Газета.Ru02:05

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

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Стало известно, в каких регионах России наиболее распространен рак

РЕН ТВвчера в 23:27

Минздрав назвал регионы с самой высокой распространенностью рака

РБК02:07
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Burger King накажут за рекламные слоганы

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До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.
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СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России

В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
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Медицина в Мурманской области выздоравливает

С подробным докладом о реализации планов по оздоровлению заполярной медицины выступил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава профильного министерства Дмитрий Панычев.
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Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Кино

Гран-при «Кинотавра» удостоен фильм «Бык» Бориса Акопова

Фильм "Бык" дебютанта Бориса Акопова получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".
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Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»

Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
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Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
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Политика

The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)

Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Политика

План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре

Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Футбол

Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»

Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба.
Обновлено в 01:47
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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«Лейкерс» хотят подписать Кавая Леонарда

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Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
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Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
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На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»

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СК РФ задержал еще 12 участников массовой драки под Пензой

Оперативники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ задержали еще 12 участников массового конфликта, который случился в селе Чемодановка в Пензенской области.
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Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено вчера в 13:37
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Подольски перенес операцию из-за осложнений после гриппа

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», перенес операцию на ухе из-за осложнений после гриппа.
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Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
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Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
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Армия и оружие

Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей

Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
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