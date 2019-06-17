Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью ракаКоммерсантъ 02:59
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
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с чего всё началось
В Минздраве России рассказали RT, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространённости злокачественных новообразований по итогам 2018 года.RT на русскомвчера в 23:00
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The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
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Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Германии Лукас Подольски, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», перенес операцию на ухе из-за осложнений после гриппа.
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Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
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Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей
Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
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