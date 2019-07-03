Здоровье
Минздрав назвал причины смертности женщин в РоссииOAnews 04:09
В правительстве Российской Федерации исследовали причины смерти женщин в стране. Как оказалось, для более 22% россиянок фатальными являются болезни кровообращения, а наибольший уровень смертности дам трудоспособного возраста зафиксирован в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
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с чего всё началось
Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины - 19,2 процента.Российская газетавчера в 21:00
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Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Транспорт
ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения
Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
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Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Вирусологам впервые удалось уничтожить все следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств.
Обновлено в 06:57
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Футбол
Кудряшов тренируется с «Торпедо»
Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Общество
В Мосурбанфоруме опровергли данные об отказе аккредитации Голунову
Пресс-служба Московского урбанистического форума опровергла информацию об отказе аккредитации журналисту Ивану Голунову, ситуация вокруг которого вызвала общественный резонанс после его задержания и последующего освобождения из-под стражи в начале июня.
Обновлено в 08:08
Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Наука
Ученые создали браслет для контроля эмоций
Обновлено 01 июля в 07:09
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Авто
Старый микроавтобус VW превратился в электрокар с голографическим дисплеем
В салоне появился голографический дисплей Looking Glass II.
Обновлено в 07:57
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27