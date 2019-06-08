Экономика

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%News.ru 06:50

Министерство здравоохранения России планирует снизить розничные продажи алкоголя в стране на 10%. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, достичь этого показателя помогут меры, предусмотренные проектом «Укрепление общественного здоровья».
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Минздрав заявил на ПМЭФ о сокращении розничной продажи сигарет к 2024 году

Невские Новости08:26

Меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет, заявил Салагай

РИА Новости05:43

Минздрав планирует добиться снижения продаж алкоголя в России на 10% к 2024 году

ПРАЙМ06:30

Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%

News.ru06:50

Продажу сигарет сократят на четверть

Deita.ru11:21

Минздрав рассчитывает снизить розничные продажи алкоголя в России на 10%

Капитал страны08:02
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Здоровье

В России готовится к регистрации препарат для лечения рака

Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Два автобуса столкнулись на Шри-Ланке

Обновлено в 11:55
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019

Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Врачи не нашли травм у журналиста Голунова

Главный врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что журналист "Медузы" Иван Голунов прошел все необходимые исследования.
Обновлено в 12:09
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Даже самые дешёвые системные платы с чипсетом AMD X570 будут весьма дорогими

Генеральный директор MSI заявил, что системные платы с чипсетом X570 будут дороже моделей с набором логики X470.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с Сан-Марино

Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала трогательное фото с мужем и сыном

Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
Обновлено в 09:28
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Видео авиаудара РФ по боевикам в Сирии попало в Сеть

Обновлено в 10:53
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову, ранее задержанному в Москве, официально предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:33
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес

Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение

Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Экономика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Журналиста Голунова увезли в больницу

"Ивана Голунова везут в 71 больницу", - сообщил он в своем телеграм-канале.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Экономика

ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

В Москве Никулинский суд получил ходатайство об аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Красноярске проходят пикеты в поддержку Ивана Голунова

Красноярские журналисты вышли на одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова — его задержали накануне в Москве.
Обновлено в 04:20
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