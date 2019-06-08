Экономика
Минздрав хочет снизить продажи алкоголя в РФ на 10%News.ru 06:50
Министерство здравоохранения России планирует снизить розничные продажи алкоголя в стране на 10%. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, достичь этого показателя помогут меры, предусмотренные проектом «Укрепление общественного здоровья».
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
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