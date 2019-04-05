Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививокBFM.ru вчера в 07:55

Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность.
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Роспортебнадзор выступил за запрет призывов к отказу от прививок

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Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок

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Lenta.ruвчера в 02:04

Минздрав будет наказывать за призывы к отказу от прививок

URA.Ruвчера в 01:40

Минздрав предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок

ТАССвчера в 01:06
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Humble Monthly: Assassin’s Creed Origins и ещё как минимум 4 игры за 799 рублей

Humble показал апрельскую подборку своей ежемесячной подписки, а также представил первую игру из майской — ею стала Assassin's Creed Origins (Uplay), доступ к которой уже получили пользователи сервиса.
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Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
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Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
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Обновлено вчера в 13:20
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
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Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
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Обновлено в 00:05
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Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
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С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.
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Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут

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Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Стрелец День обещает перемены к лучшему.
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Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
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На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

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Путин одобрил введение 5 новых налогов

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