Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививокBFM.ru вчера в 07:55
Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность.
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Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок
Эхо Москвывчера в 11:23
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Игры
Humble Monthly: Assassin’s Creed Origins и ещё как минимум 4 игры за 799 рублей
Humble показал апрельскую подборку своей ежемесячной подписки, а также представил первую игру из майской — ею стала Assassin's Creed Origins (Uplay), доступ к которой уже получили пользователи сервиса.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%
Boeing временно сократит производство самолетов 737 МАХ почти на 20% — с 52 до 42 экземпляров в месяц, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Денниса Мюленбурга.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Более 700 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго
В Демократической Республике Конго за время последней эпидемии, с лета 2018 года, 702 человека скончались в результате заражения лихорадкой Эбола.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд
Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Транспорт
Завтра закроется участок «фиолетовой» ветки метро
С 6 до 11 апреля планируется закрыть участок (от «Пролетарской» до «Котельников») Таганско-Краснопресненской линии метро в связи с проведением ремонтных работ.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года
Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.
Обновлено вчера в 13:02
Гаджеты
Пользователь показал, как взломать Samsung Galaxy S10 за 13 минут
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Здоровье
Гороскоп на 6 апреля 2019 года
Стрелец День обещает перемены к лучшему.
Обновлено вчера в 14:59
Технологии
Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Технологии
В Австрии прошли испытания воздушного такси
В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Путин одобрил введение 5 новых налогов
Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
В России изменят правила сдачи экзамена на права
Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Любовница главы Amazon подала на развод после расторжения брака Безоса
Обновлено вчера в 18:58