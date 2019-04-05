Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививокBFM.ru вчера в 07:55
Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность.
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Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок
Эхо Москвывчера в 11:23
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Кино
Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой
Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Зеленский опубликовал результаты проверки на наркотики
Владимир Зеленский успешно прошел проверку на наркотики, но все равно попал в неприятную историю.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии
Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Единоборства
Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова
Обновлено вчера в 23:15
Единоборства
Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая
Обновлено вчера в 17:46
Хоккей
«Чикаго» разгромил «Даллас», несмотря на голевую передачу Радулова
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его российский же коллега по команде голкипер Антон Худобин смог отразить 26 из 32 бросков по своим воротам.
Обновлено в 01:18
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Тимошенко рассмотрит предложение Зеленского провести дебаты Порошенко
Обновлено 04 апреля в 13:45
Политика
Венесуэла назвала новые санкции США преступными
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты
Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном
Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Авто
Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица
На втором месте находится марка Bentley (125 шт.), которой принадлежит шестая часть купленных юрлицами люксовых машин.
Обновлено в 01:00
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11