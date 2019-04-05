Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививокBFM.ru вчера в 07:55

Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность.

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок

Кино Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».

Политика Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика Зеленский опубликовал результаты проверки на наркотики Владимир Зеленский успешно прошел проверку на наркотики, но все равно попал в неприятную историю.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Политика Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Происшествия Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.

Хоккей «Чикаго» разгромил «Даллас», несмотря на голевую передачу Радулова Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его российский же коллега по команде голкипер Антон Худобин смог отразить 26 из 32 бросков по своим воротам.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Политика Венесуэла назвала новые санкции США преступными Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Гаджеты Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Авто Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица На втором месте находится марка Bentley (125 шт.), которой принадлежит шестая часть купленных юрлицами люксовых машин.