Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививокBFM.ru вчера в 07:55

Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты и подрывает доверие граждан к вакцинации. Минздрав хочет блокировать сайты с призывами отказываться от прививок, а также ввести за их распространение административную ответственность.
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В Минздраве намерены наказывать за призывы к отказам от прививок

Известиявчера в 02:32

Минздрав предлагает блокировать в интернете информацию с призывами к отказу от прививок

Эхо Москвывчера в 11:23

Минздрав предложил блокировать сайты с призывами к отказу от прививок

Интерфаксвчера в 03:53

Роспортебнадзор выступил за запрет призывов к отказу от прививок

Коммерсантъвчера в 20:19

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Lenta.ruвчера в 02:04

Минздрав будет наказывать за призывы к отказу от прививок

URA.Ruвчера в 01:40

Минздрав предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок

ТАССвчера в 01:06
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Кино

Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой

Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля

Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Зеленский опубликовал результаты проверки на наркотики

Владимир Зеленский успешно прошел проверку на наркотики, но все равно попал в неприятную историю.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено вчера в 16:11
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Единоборства

Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова

Обновлено вчера в 23:15
Единоборства

Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая

Обновлено вчера в 17:46
Хоккей

«Чикаго» разгромил «Даллас», несмотря на голевую передачу Радулова

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу, его российский же коллега по команде голкипер Антон Худобин смог отразить 26 из 32 бросков по своим воротам.
Обновлено в 01:18
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Тимошенко рассмотрит предложение Зеленского провести дебаты Порошенко

Обновлено 04 апреля в 13:45
Политика

Венесуэла назвала новые санкции США преступными

Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты

Компактный Palm Phone стал полноценным смартфоном

Компактный смартфон Palm Phone стал полностью автономным мобильным устройством.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Обновлено в 00:42
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Авто

Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица

На втором месте находится марка Bentley (125 шт.), которой принадлежит шестая часть купленных юрлицами люксовых машин.
Обновлено в 01:00
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
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