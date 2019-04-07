Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизниRT на русском 21:30
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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Во Всемирный день здоровья российский Минздрав дал советы, как продлить себе жизнь
Петербургский дневник22:38
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Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
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Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по количеству победных матчей в Примере
Благодаря победе над «Атлетико» Мадрид (2:0) в 31-м туре Примеры, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд по количеству победных матчей в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу.
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Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.
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Экономика
Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов
Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
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Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии.
Обновлено в 14:29
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
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Шоу-бизнес
Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
ЖКХ
У Березняков появится комплексная дорожная карта
Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Дочь Началовой появилась на публике впервые после похорон мамы
Стоит отметить, что это было первое появление девочки на публике после похорон ее мамы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта в одной из столичных больниц.
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Наука
Умеренное употребление алкоголя не снизило риск инфаркта и инсульта
Часть добровольцев употребляли ежедневно небольшое количество алкоголя и оказалось, что со временем риск инфаркта и инсульта у них увеличился.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
Авто
Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей
Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено в 17:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41