Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизниРИА Новости вчера в 20:46

В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен теме "Всеобщий охват услугами здравоохранения". "Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность", - говорится в сообщении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минздрав раскрыл россиянам секрет продолжительности жизни

URA.Ruвчера в 23:09

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

РИА Новостивчера в 20:46

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

RT на русскомвчера в 21:30

Минздрав дал россиянам советы по продлению жизни

News.ruвчера в 21:29

В Минздраве рассказали, как продлить человеческую жизнь

РЕН ТВвчера в 21:20

Минздрав рассказал о способах продлить жизнь

Известиявчера в 20:54

Минздрав дал советы о правильном питании и способах продлить себе жизнь

РБКвчера в 22:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Хоккей

Форвард «Далласа» Ничушкин установил необычный рекорд

Обновлено в 00:47
Общество

В 20 российских городах пройдут протесты против ввоза мусора из Москвы

В Шиесе Архангельской области уже строят «Экотехнопарк», против которого активно борются местные жители.
Обновлено вчера в 23:03
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома

Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс

Обновлено в 00:59
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов

Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено вчера в 06:30
Технологии

Доменная речь: как в России появился массовый интернет

Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.
Обновлено 04 апреля в 17:01
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Ассанж потребовал от властей Швеции компенсации судебных расходов

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции 9,25 миллиона шведских крон (около одного миллиона долларов) в качестве компенсации за судебные издержки в связи с расследованием обвинений в его адрес.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Футбол

За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»

Обновлено вчера в 16:08
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Шереметьево аварийную посадку совершил самолет из Уфы

В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл в столицу из Уфы, сообщил телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь

Как было установлено ранее, сама крылатая ракета «Нептун» представляет собой переработанную версию советской крылатой ракеты Х-35, однако в Украине эту разработку выдают за инновационную.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Энергетика

Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено 05 апреля в 05:51
Авто

Апрельский ценопад: какие автомобили можно купить со скидками в апреле

До конца апреля GM-АВТОВАЗ предлагает поучаствовать в программах «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на автомобили Chevrolet Niva.
Обновлено в 01:33
Политика

Мадуро призвал все страны потребовать от США прекратить агрессию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал глав государств и правительств всего мира потребовать от США прекратить агрессию против Каракаса.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, четверых удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное