Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизниРИА Новости вчера в 20:46
В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен теме "Всеобщий охват услугами здравоохранения". "Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность", - говорится в сообщении.
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Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
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Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
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Доменная речь: как в России появился массовый интернет
Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.
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Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
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Обновлено вчера в 15:39
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
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Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
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Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от правительства Швеции 9,25 миллиона шведских крон (около одного миллиона долларов) в качестве компенсации за судебные издержки в связи с расследованием обвинений в его адрес.
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
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За что удалён Коста на 28-й минуте матча с «Барселоной»
Обновлено вчера в 16:08
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Шереметьево аварийную посадку совершил самолет из Уфы
В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл в столицу из Уфы, сообщил телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь
Как было установлено ранее, сама крылатая ракета «Нептун» представляет собой переработанную версию советской крылатой ракеты Х-35, однако в Украине эту разработку выдают за инновационную.
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Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо
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При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы, четверых удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено вчера в 19:45
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Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34