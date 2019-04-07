Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизниПрофиль 03:37

Ведомство выделило четыре главных фактора, которые человек может контролировать сам и которые позволяют влиять на продолжительность здоровой жизни. К ним относятся курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.

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Футбол «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.

Общество В России ужесточили требования к автошколам Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.

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