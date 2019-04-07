Здоровье
Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизниПрофиль 03:37
Ведомство выделило четыре главных фактора, которые человек может контролировать сам и которые позволяют влиять на продолжительность здоровой жизни. К ним относятся курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.
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