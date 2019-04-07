Здоровье

Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизниПрофиль 03:37

Ведомство выделило четыре главных фактора, которые человек может контролировать сам и которые позволяют влиять на продолжительность здоровой жизни. К ним относятся курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность.
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В Минздраве рассказали о доступных способах продлить себе жизнь

Life.ru00:00

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

РИА Новостивчера в 20:46

Минздрав дал советы о правильном питании и способах продлить себе жизнь

РБКвчера в 22:08

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

RT на русскомвчера в 21:30

В Минздраве рассказали, как продлить человеческую жизнь

РЕН ТВвчера в 21:20

Минздрав рассказал о способах продлить жизнь

Известиявчера в 20:54

Минздрав раскрыл россиянам секрет продолжительности жизни

URA.Ruвчера в 23:09
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Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Обновлено в 04:01
Происшествия

В МЧС назвали причину распространения пожара на парковке в Москве

Система автоматического пожаротушения не сработала на подземной парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы, это стало причиной распространения огня, сообщил в воскресенье журналистам начальник московского главка МЧС Илья Денисов.
Обновлено в 06:19
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в белой форме

Сегодня играем в белом! ❄️ #ЛокоЗенит pic.twitter.com/YstqXk8qsd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 7, 2019 Соперник петербуржцев выйдет на поле в красной форме, вратарь — в черной.
Обновлено в 06:35
Политика

Лавров: войска США сотрудничают с боевиками в зоне Эт-Танфа в Сирии

Американские военные сотрудничают с незаконными вооруженными формированиями в зоне Эт-Танф.
Обновлено в 05:09
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Наука

Ученый описал ископаемое существо с множеством длинных щупалец

Хотя некоторые коллеги ученого имеют свое мнение на этот счет, все сходятся на том факте, что между древним ископаемым существом и современными медузами, полипами, теми же гребневиками и другими схожими морскими животными существует явная связь.
Обновлено в 05:37
Политика

Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов

Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

Обновлено в 06:17
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Здоровье

В Приморье объявили неблагоприятную эпидемическую ситуацию

На территории Приморского края эпидемическая ситуация по ряду природно-очаговых инфекций оценивается как неблагополучная, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Кино

Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет

Сегодня Фрэнсис Форд Коппола отмечает восьмидесятилетие, а "РГ" вспоминает самые громкие работы режиссера.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Ростов» проиграл «Уфе» в 22-м туре РПЛ

«Ростов» на выезде потерпел поражение от «Уфы» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:25
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Необычную вспышку заметили в небе над Самарой

Жители Самары рассказали, что видели в небе над городом вспышку света, передает ФАН.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено 05 апреля в 08:57
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие

Словакия не одобрила возможность присутствия войск США в стране

Председатель парламента Словакии Андрей Данко высказался против включения в договор с США размещение американских военных баз на территории страны.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено в 06:27
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