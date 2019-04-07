Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизниРИА Новости вчера в 20:46
В 2019 году Всемирный день здоровья посвящен теме "Всеобщий охват услугами здравоохранения". "Факторов риска, которые человек в состоянии сам контролировать, не так уж много: курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя, низкая физическая активность", - говорится в сообщении.
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Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:20
Спорт
Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы "Вечерний Ургант", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:39
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу
Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Инстаграмный насос: Нагиев рассказал о своём прозвище
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свежую фотографию, после которой отметил, что ему ещё долго будет неловко за то, что здесь публикуется.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Психолог Светлана Сорокина: Любите своего ребёнка таким, какой он есть
Творчество начинает развиваться очень рано и может длиться всю жизнь.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лиги
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Авто
Хэтчбек Nissan Versa перестанут выпускать после 2019 года
Обновлено в 02:29
Футбол
Сергей Галицкий: «Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи»
Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В Подольске в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате ДТП с участием трех автомашин в Подольске.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник»
Единственный гол на 28-й минуте забил Олег Алейник.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о размере своей пенсии
Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00