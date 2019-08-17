Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе. Предложения содержатся в программе «Укрепление общественного здоровья». В частности, в программе есть рекомендации по борьбе с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

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