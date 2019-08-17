Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работеRT на русском 12:31
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе. Предложения содержатся в программе «Укрепление общественного здоровья». В частности, в программе есть рекомендации по борьбе с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
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Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн
В Херсонской области Генеральная прокуратура Украины совместно со Службой безопасности задержала членов преступной группировки, которая незаконно завладела недвижимым имуществом на сумму $59,7 млн.
Обновлено в 11:00
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Авто
Компактные автомобильные номера разрешили в России
До официального вступления нового стандарта, владельцам японских машин и мотоциклистам в России разрешили использовать компактные номера нового формата, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию МВД.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Хоккей
«Сочи» победил «Спарту» в товарищеском матче
Хоккеисты "Сочи" обыграли пражскую "Спарту" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Чехии.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26»
На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»
Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
В ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации в Гонконге
«Крайне важно, чтобы была проявлена сдержанность, произошёл отказ от насилия и были приняты срочные меры для деэскалации ситуации», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Обновлено в 08:35
Общество
Опера Мадрида решила не отказываться от выступлений Пласидо Доминго
Руководство Королевского театра Мадрида приняло решение не отменять выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в адрес певца в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров
На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом, сообщает Newsweek.
Обновлено в 07:13
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Музыка
В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал
Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42