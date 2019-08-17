Общество
Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работеБК55 вчера в 03:59
Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. Делать это следует, учитывая влияние табачной зависимости на производительность.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
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Трезвые корпоративы: Минздрав решил бороться с пьянством через работодателей
Московский Комсомолецвчера в 09:56
Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
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