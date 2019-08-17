с чего всё началось

Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. Делать это следует, учитывая влияние табачной зависимости на производительность.

Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе

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