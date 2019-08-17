Общество

Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее времяКомсомольская правда 17 августа в 12:02

Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".
Читать в источнике
Комментировать1448
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf
).
РБК17 августа в 11:08

Подробнее о событии

Калькулятор перекуров: Минздрав предложил штрафовать курильщиков

Вести.Ruвчера в 13:41

Реплика Донецкого: Друг, оставь покурить

Псковская Лента Новостейвчера в 11:33

Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Ведомости17 августа в 13:00

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

РИА Новости17 августа в 18:43

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Lenta.ru17 августа в 15:11

Штраф за перекур: Какие ограничения предложил для работников Минздрав

Российская газета18 августа в 05:38

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

РБК17 августа в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь

В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

Обновлено вчера в 12:06
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.
Обновлено вчера в 03:41
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Кино

Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс

Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Совет технополиса «Эра» утвердил стратегию его научного развития

Участники второго заседания совета военного инновационного технополиса "Эра" одобрили в понедельник стратегию его научного развития.
Обновлено вчера в 05:02
Наука

У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни

Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Футбол

Во вторник пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.
Обновлено в 01:55
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Экономика

Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле

По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
Обновлено вчера в 10:06
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Транспорт

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер

В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Клину задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок

Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает ОМВД России по городскому округу Клин.
Обновлено в 02:43
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД

Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов

Обновлено вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Перед смертью Алла Вербер могла испытывать сильные боли и судороги

Обновлено в 01:40
Наука

Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа

Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 01:34
Происшествия

Двое пострадавших от побоев в «Крестах» отказались писать заявления

Обновлено в 00:08
Технологии

Google выяснил, что чаще всего покупают россияне в интернете

Специалисты Google, Ipsos и Kantar TNS провели опрос и узнали, что чаще всего российские покупатели приобретают в интернете.
Обновлено в 01:07
Экономика

Власти США задумали снизить налог на зарплату

Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
Обновлено в 01:03
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное