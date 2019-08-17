с чего всё началось

Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".

Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время

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