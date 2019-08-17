Общество
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее времяКомсомольская правда 17 августа в 12:02
Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением через систему премирования и наложения штрафов на работников. Соответствующая инициатива содержится в программе ведомства "Укрепление здоровья работающих".
Читать в источнике
Оценить976
с чего всё началось
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).РБК17 августа в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
Ведомости17 августа в 13:00
Штраф за перекур: Какие ограничения предложил для работников Минздрав
Российская газета18 августа в 05:38
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Совет технополиса «Эра» утвердил стратегию его научного развития
Участники второго заседания совета военного инновационного технополиса "Эра" одобрили в понедельник стратегию его научного развития.
Обновлено вчера в 05:02
Наука
У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни
Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Футбол
Во вторник пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.
Обновлено в 01:55
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Экономика
Росстат сообщил о росте реальной зарплаты в июле
По данным недавнего опроса фонда «Общественное мнение», более трети (39%) российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
Обновлено вчера в 10:06
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Клину задержали подозреваемого в серии нападений на пенсионерок
Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии уличных ограблений пенсионерок, сообщает ОМВД России по городскому округу Клин.
Обновлено в 02:43
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД
Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
Обновлено вчера в 10:04
Наука
Ученые раскрыли смертельную опасность недосыпа
Согласно результатам предыдущих обсервационных исследований, бессонница, которая поражает 30% населения мира, способствует развитию сердечной недостаточности.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Технологии
Google выяснил, что чаще всего покупают россияне в интернете
Специалисты Google, Ipsos и Kantar TNS провели опрос и узнали, что чаще всего российские покупатели приобретают в интернете.
Обновлено в 01:07
Экономика
Власти США задумали снизить налог на зарплату
Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
Обновлено в 01:03
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44