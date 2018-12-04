с чего всё началось

Россия выплатит трем участницам панк-группы Pussy Riot компенсацию по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщили в Минюсте РФ, процессуальных возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе «Мария Алехина и другие против России» нет.

Общество Общество Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Транспорт Транспорт Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.

Общество Общество Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки 1+ и 3+ Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+ для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике.

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов.

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество В Дубае появился первый плавучий супермаркет

Общество Общество «Просто стыдно»: ЗакС Петербурга трижды отрёкся от парка на Смоленке Петербургские депутаты трижды отказались от возможности защитить законом от застройки зеленую зону в устье реки Смоленки на Васильевском острове, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Общество Общество До весны не будить: медведь залёг в спячку в Снежинске Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество Ученые сфотографировали несущую огромный пласт земли черепаху Ученые группы Task Force Turtle сфотографировали черепаху, которая несет на спине пласт земли.