Общество
Минюст заявил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot
Минюст заявил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy RiotАргументы и Факты12:37
Россия выплатит трем участницам панк-группы Pussy Riot компенсацию по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщили в Минюсте РФ, процессуальных возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе «Мария Алехина и другие против России» нет.
Аргументы и Факты12:37
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с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается на сайте суда.Медиазонавчера в 09:36
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Общество
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Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы
С 15 декабря парковка на 237 столичных улицах станет платной в воскресные дни, следует из официального приказа дептранса Москвы, подписанного накануне руководителем ведомства Максимом Ликсутовым.
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Общество
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«Просто стыдно»: ЗакС Петербурга трижды отрёкся от парка на Смоленке
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Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.
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Обновлено в 16:29
Общество
Ученые сфотографировали несущую огромный пласт земли черепаху
Ученые группы Task Force Turtle сфотографировали черепаху, которая несет на спине пласт земли.
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Мутная правда: чем сильнее в бассейне пахнет хлором, тем он грязнее
Чистые бассейны меньше пахнут хлором, чем те, в которых скопилось много пота и мочи, сообщает The Sun.
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