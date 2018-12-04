Общество

Минюст заявил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot
Аргументы и Факты
12:37

Россия выплатит трем участницам панк-группы Pussy Riot компенсацию по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщили в Минюсте РФ, процессуальных возможностей для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе «Мария Алехина и другие против России» нет.
Аргументы и Факты12:37
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
Медиазонавчера в 09:36

Подробнее о событии

Минюст выплатит компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Газета.Ru15:18

Минюст пообещал выплатить компенсации участницам Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Дождь13:44

Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

РБК10:30

Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot

Интерфакс09:26

Россия выполнит решение ЕСПЧ о выплате компенсации Pussy Riot

Коммерсантъ09:30

Российские власти пообещали выплатить компенсацию участницам группы Pussy Riot

Эхо Москвы11:00

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

РИА Новостивчера в 11:35
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Мария Алехина
Российский музыкант
Российская участница феминистской панк-группы Pussy Riot, основательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», бывшая участница арт-группы «Война».
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