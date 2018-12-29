Экономика
Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Коммерсантъ11:02
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Политика
Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море
Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о расширении зоны контроля Украины в Чёрном море с 12 морских миль до 24.
Обновлено в 09:25
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании
Обновлено в 06:01
Экономика
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО
Банк России (ЦБ) сообщил, что Минюст зарегистрировал указание, расширяющее тарифный коридор базовых ставок ОСАГО на 20% вверх и вниз.
Обновлено в 11:02
Политика
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.
Обновлено в 09:06
Политика
Вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко длились 3,5 часа
Вторая за неделю встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 3,5 часа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Обновлено в 11:57
Происшествия
Националиста Тесака посадили на 10 лет
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста и лидера запрещенной в России организации «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Россия создаст самолет на замену легендарному «Руслану»
В России появится новый военно-транспортный самолет, который должен заменить самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет Ан-124 "Руслан".
Обновлено в 11:23
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено в 11:15
Политика
В Крыму завершено возведение заграждения на границе с Украиной
Обновлено 27 декабря в 20:01
Политика
Трамп и Си Цзиньпин обсудили торговлю
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере рассказал о разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином о торговле между двумя странами.
Обновлено в 11:53
Транспорт
РЖД получили обновленный плацкартный вагон
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов и генеральный директор АО «ФПК» Петр Иванов осуществили приемку обновленного плацкартного вагона на Тамбовском вагоноремонтном заводе.
Обновлено в 04:41
Происшествия
От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп
Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Спорт
Белорукова заняла четвертое место в спринте на «Тур де Ски»
Обновлено в 10:17
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Экономика
Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн
Импорт в Россию украинских товаров, которые попали под запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин освободил от должности прокурора Москвы
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.
Обновлено в 06:26
Происшествия
«Желтые жилеты» продолжают протестовать на улицах Парижа
Во Франции началась седьмая волна протестов «Желтых жилетов», которые продолжают требовать отставки французского лидера Эммануэля Макрона.
Обновлено в 11:48
Происшествия
СК проверит данные о травмировании подростков на квесте в Москве
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростками на одной из квест-игр", - сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Сети появилось видео удара молнии в F-18
В Сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта.
Обновлено в 10:44
Экономика
Путин поручил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено в 09:19
Недвижимость
Мутко предупредил о росте цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Жилье подорожает как минимум на 8% из-за отказа от долевого строительства в пользу эскроу-счетов, сообщил заместитель председателя правительства по строительству Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 05:16
Политика
Запрет на поставку украинских турбин не повлияет на планы строительства ТЭС, заявили в Минэнерго
«Запрет на поставку турбин украинского производства не только не отразится на планах по строительству ТЭС в Российской Федерации, но и создаст благоприятные экономические условия для отечественных производителей газовых турбин», — указали в министерстве.
Обновлено в 11:41
Происшествия
«Желтые жилеты» подожгли вход в здание Банка Франции в Руане
Манифестанты из числа "желтых жилетов" подожгли в субботу в городе Руан (запад Франции) ворота входа в большой особняк, в котором расположено местное отделение Банка Франции.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26