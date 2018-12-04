Общество

Минюст выплатит компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Газета.Ru
15:18

Минюст России пообещал исполнить решение Европейского суда по правам человека по делу группы Pussy Riot о так называемом "панк-молебне" в храме Христа Спасителя в Москве и выплатить фигуранткам €37 тыс. Свою акцию участницы группы провели в феврале 2012 года.
Газета.Ru15:18
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
Медиазонавчера в 09:36

Подробнее о событии

Минюст выплатит компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

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