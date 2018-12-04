с чего всё началось

Минюст России пообещал исполнить решение Европейского суда по правам человека по делу группы Pussy Riot о так называемом "панк-молебне" в храме Христа Спасителя в Москве и выплатить фигуранткам €37 тыс. Свою акцию участницы группы провели в феврале 2012 года.

Общество Общество Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Общество Общество Роскомнадзор выступил за введение двух новых возрастных маркировок Жаров добавил, что "у детей виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно".

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Общество Общество В Дубае появился первый плавучий супермаркет

Общество Общество До весны не будить: медведь залёг в спячку в Снежинске Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.

Общество Общество Спасенной части парка на юге Петербурга дали «зелёный» статус Депутаты петербургского Заксобрания внесли в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) зеленую зону у парка Интернационалистов в Купчино на юге города, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество В ЦИК решили скинуться по 35 тыс. на памятник членам избиркомов Членам ЦИК и председателям региональных комиссий предложили скинуться по 35 тыс. руб. на создание памятника.

Здоровье Здоровье Собянин заявил о десятикратном росте доступности московских врачей В Москве доступность врачей поликлиник выросла в 8−10 раз, заявил 5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на XVII ассамблее «Здоровье Москвы», передаёт «Москва 24»