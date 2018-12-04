с чего всё началось

Минюст России пообещал исполнить решение Европейского суда по правам человека по делу группы Pussy Riot о так называемом "панк-молебне" в храме Христа Спасителя в Москве и выплатить фигуранткам €37 тыс. Свою акцию участницы группы провели в феврале 2012 года.

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Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России» В ходе Международного форума добровольцев в Москве президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России».

Транспорт Транспорт В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Общество Общество Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки 1+ и 3+ Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+ для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике.

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Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.

Общество Общество В Дубае туристов обслужат в плавучем супермаркете

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество Спасенной части парка на юге Петербурга дали «зелёный» статус Депутаты петербургского Заксобрания внесли в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) зеленую зону у парка Интернационалистов в Купчино на юге города, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Общество Общество МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права Министерство внутренних дел (МВД) России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей.

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