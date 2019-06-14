Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходыЭкономика сегодня вчера в 05:24

с чего всё началось

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Политика Демпартия Молдавии подтвердила отъезд своего лидера из страны Лидера Демократической партии Молдавии нет в стране, подтвердила пресс-служба ДПМ. Об этом сообщает молдавский телеканал TV8.

Авто Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Шоу-бизнес Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Религия Православные празднуют Троицкую родительскую субботу У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Политика Трамп лично обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры Президент США Дональд Трамп поддержал общие обвинения американской администрации в адрес Ирана, на который Вашингтон возложил ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе.

Политика Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Шоу-бизнес Познер прокомментировал скандальное высказывание Малышевой Владимир Познер тоже прокомментировал скандальную ситуацию с Малышевой во время беседы с представителями СМИ.

Космос Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Шоу-бизнес Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Общество Названы первые российские города для запуска сетей 5G Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Происшествия Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.

Кино Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов» Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.

Здоровье Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.