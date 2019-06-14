Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходыЭкономика сегодня вчера в 05:24

с чего всё началось

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

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