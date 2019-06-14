Экономика

Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходыЭкономика сегодня вчера в 05:24

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
BFM.ruвчера в 03:53

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Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

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