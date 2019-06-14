Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходыЭкономика сегодня 05:24
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить275
с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении на сайте ведомства.BFM.ru03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
Владивосток-Новостивчера в 15:25
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем
Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
Обновлено в 22:54
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Обновлено в 22:30
Происшествия
Капитан украинского судна ЯМК-0041 выехал на Украину
Капитан украинского судна ЯМК-0041 Виктор Новицкий выехал на Украину.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено в 19:25
Политика
СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии
Молдавские издания в пятницу вечером выпустили несколько сообщений о вылетевших из страны бизнес-джетах.
Обновлено в 17:42
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено в 19:35
Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
Обновлено в 13:56
Происшествия
Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии
Обрушение стены здания произошло в Боготе. Инцидент унес жизни двух человек.
Обновлено в 20:38
Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку
Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 09:25
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»
Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.
Обновлено в 12:27
Политика
Путин уволил генералов полиции по делу Голунова
Обновлено вчера в 07:29
Экономика
Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк
Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Политика
Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского
Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 22:40