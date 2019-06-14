Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходыЭкономика сегодня 05:24

с чего всё началось

Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Здоровье Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Политика МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.

Политика Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экономика Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.

Политика СМИ узнали о массовой подготовке бизнес-джетов к отлету из Молдавии Молдавские издания в пятницу вечером выпустили несколько сообщений о вылетевших из страны бизнес-джетах.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Происшествия Два человека погибли при обрушении стены в Колумбии Обрушение стены здания произошло в Боготе. Инцидент унес жизни двух человек.

Финансы ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.

Футбол Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита» Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года.

Экономика Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

Религия Православные отмечают Троицкую субботу Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Общество Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.

Шоу-бизнес Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Политика Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Политика Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.