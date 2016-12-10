Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновниковРБК 04:46

с чего всё началось

С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.

Музыка Группа Little Big посвятила клип пьянству Музыкальная группа Little Big сняла клип на композицию Iʼm OK. Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Футбол Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.

Наука Ученые: Птицы «думают» одинаково, когда поют дуэтом Немецкие ученые, изучавшие парное пение ткачиковых воробьев, сделали интересное открытие — выяснилось, что для синхронизации пения пернатые начинают "одинаково думать".

Политика Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова 11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Происшествия Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общество В Астрахани три выпускника получили 0 баллов на ЕГЭ Три выпускника одной из астраханских школ получили 0 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Ребята использовали ручки не того цвета.

Общество В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.

Кино Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.

Гаджеты Смартфон от Huawei за 6000 рублей стал самым популярным в России Самым популярным мобильным устройством среди российских покупателей стал смартфон Honor 7A производства Huawei.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Религия Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Политика В Госдуме оценили решение переименовать школу имени Пушкина в Латвии Переименование школы имени Пушкина в Латвии прокомментировал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

Политика Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Финансы Сбербанк покончил с мошенниками Сбербанку удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.