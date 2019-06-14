Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновниковРБК 04:46

с чего всё началось

С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.

Футбол Бразилия – Боливия. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Тите Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Бразилии – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Боливии принят 1% ставок.

Космос Проект НАСА «Starshade» для поиска экзопланет обретает черты Проект НАСА «Starshade» находится в стадии разработки и строительства с 2005 года.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Интернет В Москве произошёл масштабный сбой геолокации В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Политика Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.

Происшествия Голунов заявил, что опасается за свою безопасность Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.

Политика Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Общество Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Авто Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.

Политика Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Экономика Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.

Футбол Третье место на Мемориале Гранаткина заняла сборная Турции На стадионе «Петровский» сразу после полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости началась игра за третье место на Мемориале Гранаткина.

Здоровье Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.

Наука На Эвересте появились две самые высокие в мире метеостанции Группа ученых из разных стран мира, возглавляемая сотрудниками Национального географического общества Соединенных Штатов Америки, установила две метеорологические станции почти на вершине Эвереста.

Футбол Бобан стал спортивным директором «Милана» Звонимир Бобан покинул должность заместителя генерального секретаря ФИФА и стал спортивным директором "Милана", сообщает официальный сайт клуба.

Общество Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Экономика Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018 Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Гаджеты Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами «Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.