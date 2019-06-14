Экономика

Минюст решил изымать необоснованные доходы чиновниковРБК 04:46

С 2013 года в России действует закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который позволяет изымать в пользу государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги чиновников и работников госкорпораций.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
BFM.ru03:53

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Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Газета.Ru08:39

Калькуляторные конфискации: у чиновников отберут незадекларированные доходы?

BFM.ru03:53

У чиновников начнут изымать незадекларированный доход

Forbesвчера в 17:46

У чиновников будут забирать незадекларированные доходы

URA.Ruвчера в 18:21

Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

Коммерсантъвчера в 22:46

У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов

Владивосток-Новостивчера в 15:25

Минюст готовит механизм изъятия у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

ТАССвчера в 14:48
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Футбол

Бразилия – Боливия. Игроки БК «Лига Ставок» «грузят» на команду Тите

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Бразилии – 99% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 0% ставок, а на победу Боливии принят 1% ставок.
Обновлено вчера в 10:02
Космос

Проект НАСА «Starshade» для поиска экзопланет обретает черты

Проект НАСА «Starshade» находится в стадии разработки и строительства с 2005 года.
Обновлено в 04:06
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Интернет

В Москве произошёл масштабный сбой геолокации

В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Политика

Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент

ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.
Обновлено в 08:45
Политика

Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Обновлено в 06:45
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Общество

Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам

Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.
Обновлено в 07:54
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Обновлено в 08:22
Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Футбол

Третье место на Мемориале Гранаткина заняла сборная Турции

На стадионе «Петровский» сразу после полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости началась игра за третье место на Мемориале Гранаткина.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Наука

На Эвересте появились две самые высокие в мире метеостанции

Группа ученых из разных стран мира, возглавляемая сотрудниками Национального географического общества Соединенных Штатов Америки, установила две метеорологические станции почти на вершине Эвереста.
Обновлено в 06:47
Футбол

Бобан стал спортивным директором «Милана»

Звонимир Бобан покинул должность заместителя генерального секретаря ФИФА и стал спортивным директором "Милана", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:13
Общество

Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах

Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.
Обновлено в 08:58
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018

Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.
Обновлено в 06:00
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об истязании ребёнка

Обновлено в 08:58
Происшествия

При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля

В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
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