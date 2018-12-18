с чего всё началось

Минюст РФ проведет внеплановую проверку движения «За права человека» Льва Пономарева, сообщила «Интерфаксу» эксперт движения Ирина Яценко. Она отметила, что организация получила уведомление от Минюста по электронной почте.

Общество Общество Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью по версии Forbes Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в $5,4 млрд, вновь назван самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes.

Путешествия Путешествия Туристы «Жемчужной реки» вернулись с китайского Хайнаня в Татарстан Вторая группа туристов российской компании «Жемчужная река», которые застряли на китайском острове Хайнань, прилетела в Казань через Москву.

Общество Общество ФАС оштрафовала операторов «большой тройки» за внутрисетевой роуминг Федеральная антимонопольная служба оштрафовала каждого сотового оператора, входящего в "большую тройку" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон"), на 737,5 тысячи рублей за внутрисетевой роуминг, сообщили в службе.

Общество Общество В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, который разрешает появление в аэропортах специальных мест для курения.

Общество Общество Госдума поддержала возвращение рекламы пива на постоянной основе Законопроект, автором которого выступил депутат Антон Горелкин, предлагает разрешить после декабря текущего года (отмена запрета действует до 31 декабря 2018 года) рекламировать пиво во время спортивных трансляций, в прессе, а также на спортивных теле- и радиоканалах.

Общество Общество Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Общество Общество Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей Жители дома в Москве отказались от требований выселить онкобольных детей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Общество Общество Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей Facebook и Twitter будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый в случае, если не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории РФ, заявил глава регулятора Александр Жаров.

Общество Общество В Москве определили еще 13 стартовых площадок реновации

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Общество Общество Гуцериев прокомментировал конфликт с Запашным из-за Cirque du Soleil Миллиардер Михаил Гуцериев (24-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России) в разговоре с радиостанцией «Коммерсантъ-FM» назвал гендиректора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного хамом после его критики в адрес совместного проекта Гуцериева и канадского Cirque du Soleil.

Общество Общество Грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской В городе Мыски Кемеровской области горки из снега, построенные в центре города, покрасили белой краской.

Общество Общество В Москве проведут свыше 400 мероприятий в новогодние праздники Более 400 праздничных мероприятий организуют в Москве в новогодние и рождественские праздники по всему городу, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума города.