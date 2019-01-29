Общество

Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновниковИзвестия 11:38

Минюст России объяснил, какие «обстоятельства непреодолимой силы» могут сделать невозможным исполнение требований антикоррупционного законодательства. Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
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с чего всё началось

Минюст уточнит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не является правонарушением

Комиссии по конфликту интересов предлагается наделить полномочиями по оценке объективности обстоятельств, исключающих возможность соблюдения госслужащим запретов, ограничений, требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
ТАСС07:49

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В Минюсте назвали примеры «вынужденной коррупции» чиновников

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Коммерсантъ09:32

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Эхо Москвы09:04

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Lenta.ru08:51

Минюст назвал достойные прощения случаи коррупции

РБК09:21

Минюст уточнит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не является правонарушением

ТАСС07:49
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
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Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Total обнаружила залежи газа в Северном море на шельфе Великобритании

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Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
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Россия резко увеличила импорт пальмового масла

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Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо

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Ожидается, что презентация модели может состояться в конце этого года или в начале 2020-го.
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