Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости 14:00

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минюст предлагает ввести в России новый вид алиментов

REGNUM16:29

Новые алименты вводят в России

Deita.ruвчера в 20:05

Новый вид алиментов придумали в России

Газета.Ru13:18

В России придумали новый вид алиментов

Lenta.ru13:02

В России предлагают ввести новый вид алиментов

Говорит Москва14:18

В России может появиться новый вид алиментов на детей

Парламентская газетавчера в 17:32

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

РИА Новости14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов

Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Здоровье

Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару

Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

Американский самолет и беспилотник провели разведку над Черным морем

В начале мая американский беспилотник RQ-4 Global Hawk вел разведывательный полет в районе Донбасса и пролетал вдоль российского побережья на Черном море.
Обновлено в 20:48
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Медики рассказали, какие ягоды самые полезные

Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес

Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Обновлённый пикап Nissan Navara станет мощнее

Компания Nissan представила обновленный пикап Navara 2020 модельного года.
Обновлено в 07:42
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Культура

Конкурс Чайковского откроет Даниил Трифонов

XVI международный конкурс имени Чайковского откроется в Московской консерватории выступлением лауреата XIV состязания Даниила Трифонова.
Обновлено в 17:20
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено в 21:55
Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Политика

Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Наука

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено в 07:04
Политика

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено в 14:00
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Здоровье

Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей.
Обновлено в 21:33
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное