Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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В России могут ввести новый вид алиментов

ГТРК Ставрополье02:50

В России предлагают ввести новый вид алиментов

Говорит Москвавчера в 14:18

Новый вид алиментов придумали в России

Газета.Ruвчера в 13:18

В России придумали новый вид алиментов

Lenta.ruвчера в 13:02

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

РИА Новостивчера в 14:00

В России может появиться новый вид алиментов на детей

Парламентская газета03 июня в 17:32

Новые алименты вводят в России

Deita.ru03 июня в 20:05
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Политика

120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии

Обновлено вчера в 17:11
Единоборства

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Станислав Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным

Станислав Садальский раскритиковал Владимира Познера за интервью с Максимом Галкиным.
Обновлено в 01:05
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Общество

Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников

Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Здоровье

Из-за горящей свалки воздух в Тынде стал ядовитым

В Тынде местные жители жалуются на сильное задымление. По их словам, воздух был загрязнен из-за горения мусора на городской свалке.
Обновлено в 02:02
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Общество

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов

США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Общество

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации

Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 00:37
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Обновлено в 01:23
Происшествия

В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане

Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Обновлено в 02:21
Экономика

Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня

Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

В Минске обсудят мирный процесс в Донбассе

В белорусской столице мирный процесс в Донбассе обсудят на очередном заседании контактной группы, которому во многом подходит эпитет «первое».
Обновлено в 01:33
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети

Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО

В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Житель Хабаровского края 33 года жил без документов

Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

С-400 «Триумф» отразили удар условного противника на учениях в Сибири

Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" соединения ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учений отразили воздушную атаку со стороны условного противника в Сибири.
Обновлено в 01:11
Общество

В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
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