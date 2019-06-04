Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Кино
Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 03:51
Культура
В Шереметьево открыли памятник Пушкину
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина намерена увеличить грудь
Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Появились новые подробности в деле об убийстве 5-летнего мальчика
31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы.
Обновлено в 08:54
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Кино
Онищенко назвал сериал «Чернобыль» тенденциозным
Сериал телеканала HBO «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»
На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя
После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка
Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
«Ростелеком» и «Мегафон» совершили первый международный звонок в 5G
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо связались по видеосвязи с президентом глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Вито в Финляндии.
Обновлено в 09:54
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Обновлено в 07:59
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Технологии
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ.
Обновлено в 10:29