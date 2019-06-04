Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Родительский комитет оценил идею введения нового вида алиментов в России

Москва 2409:21

Сенатор Лахова прокомментировала идею ввести алименты на жилье

РИА Новости06:17

Родительский комитет поддержал предложение ввести новый вид алиментов

Парламентская газета07:09

Родителей обяжут оплатить ребенку жилье

Deita.ru09:02

Эксперты оценили предложение ввести новый вид алиментов

Газета.Ru05:21

Минюст предложил ввести алименты на жилье для детей

РБК07:50

Родительский комитет поддержал идею введения нового вида алиментов в России

RT на русском05:11
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 03:51
Культура

В Шереметьево открыли памятник Пушкину

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский заявил о смерти «имперского проекта России»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, к каким последствиям приведет членство страны в Евросоюзе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Появились новые подробности в деле об убийстве 5-летнего мальчика

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы.
Обновлено в 08:54
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Кино

Онищенко назвал сериал «Чернобыль» тенденциозным

Сериал телеканала HBO «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина рассказывает об аварии на АЭС в 1986 году.
Обновлено в 05:23
Футбол

Ученицы Тутберидзе посетили тренировку сборной России по футболу

Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»

На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя

После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер "Москва" отправился в море.
Обновлено в 08:29
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Разработчики подали в суд на Apple из-за монополизации рынка

Истцы отметили, что Apple взимает 30-процентную комиссию с доходов разработчиков от продаж на App Store.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии

«Ростелеком» и «Мегафон» совершили первый международный звонок в 5G

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе и вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо связались по видеосвязи с президентом глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Вито в Финляндии.
Обновлено в 09:54
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Обновлено в 07:59
Авто

Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено в 05:50
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика

Более тысячи полицейских обеспечат безопасность Трампа в Ирландии

Обновлено в 10:24
Технологии

ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ

С помощью VR-ипотеки клиент сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из аккредитованных застройщиков ВТБ.
Обновлено в 10:29
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 08:15
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