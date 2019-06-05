Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Эксперты оценили предложение ввести новый вид алиментов

Газета.Ru05:21

Минюст предложил новый вид алиментов

Эхо Москвывчера в 20:08

Родительский комитет поддержал идею введения нового вида алиментов в России

RT на русском05:11

Родительский комитет поддержал предложение ввести новый вид алиментов

Парламентская газета07:09

Сенатор Лахова прокомментировала идею ввести алименты на жилье

РИА Новости06:17

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

ТАССвчера в 19:18

В России предлагают ввести новый вид алиментов

Говорит Москвавчера в 14:18
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Политика

Половина украинцев одобрила работу нового президента Зеленского

Работу Верховной рады оценил отрицательно 91% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев хотят радикальных изменений в стране.
Обновлено в 07:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Политика

Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом

Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Общество

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе

Обновлено в 05:05
Происшествия

Колокольцев наградил подростков, помогавших задержать преступников

Обновлено в 04:58
Политика

Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Обновлено в 06:54
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Политика

Греция снова потребовала от Германии репараций

МИД ФРГ получил ноту греческого правительства с призывом начать переговоры о выплате Германией Греции репараций и компенсаций за ущерб от первой и второй мировых войн, сообщил журналистам представитель министерства Райнер Бройль.
Обновлено в 06:06
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Экономика

Еврокомиссия начнет дисциплинарное расследование против Италии

По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия может начать расследование в отношении бюджетной политики итальянского правительства.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено вчера в 21:10
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Андрея Губина рассказала о его проблемах с алкоголем

Обновлено в 06:45
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось

Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy XCover 4s полностью рассекречен

Обновлено в 02:28
Культура

Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Технологии

«Северсталь» запустит маркетплейс по подбору стройматериалов

«Северсталь» планирует запустить в 2019 г. маркетплейс по подбору стройматериалов и решений в области жилищного строительства.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

«Рубин» подтвердил уход Бердыева с должности главного тренера клуба

Ранее сообщалось, что Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице

Стала известна причина смерти новорожденного мальчика, тело которого было обнаружено в Петербурге 27 мая возле дома №21 по улице Гжатской.
Обновлено в 07:02
Хоккей

«Лада» обменяла Романова в «Локомотив»

Обновлено в 06:03
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Игры

Вышел анонсирующий трейлер игры по мотивам «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено вчера в 11:34
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
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