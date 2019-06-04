Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова
Обновлено вчера в 15:06
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:09
Энергетика
Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов
По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Сирийская армия успешно возобновила наступление
Обновлено 03 июня в 08:23
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Политика
Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.
Обновлено 03 июня в 20:45
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет
V-образное крыло-фюзеляж вмещает в себя кабину пилотов, пассажирский салон, грузовой отсек и топливные баки.
Обновлено в 00:54
Политика
Началась разработка первого российского «Мистраля»
Обновлено вчера в 21:42
Авто
В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469
Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Военные космические спасатели готовятся к встрече экипажа «Союз МС-11»
Обновлено в 01:18
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе
Власти города получили на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не стали скрывать их адреса.
Обновлено в 01:02
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено вчера в 07:13