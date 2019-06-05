Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментовРИА Новости вчера в 14:00
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Экономика
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3%
Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
ZTE делает смартфон с необычной фронтальной камерой
Компания делает смартфон с камерой под поверхностью экрана Пока все ждут, пока Samsung или Xiaomi представят первый в мире смартфон с фронтальной камерой, расположенной под поверхностью экрана, китайский производитель Oppo уже тестирует соответствующий прототип.
Обновлено вчера в 23:26
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Политика
Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык
Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановка
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что сейчас у границ СНГ фиксируют крайне напряженную военно-политическую обстановку.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Найденный в пакете в парке Петербурга младенец был убит
Экспертиза определила причины смерти младенца, которого 27 мая нашли в пакете в парке политехнического университета в Петербурге.
Обновлено в 07:27
Общество
В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Более 700 медиков получили статус «Московский врач»
В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».
Обновлено в 00:17
Общество
Австралийские ученые предсказали скорую гибель цивилизации
Австралийские эксперты из аналитического центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration опубликовали доклад, в котором пришли к выводу, что из-за изменений климата человеческая цивилизация может погибнуть уже к 2050 году.
Обновлено в 08:58
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Футбол
Болельщиков «Торпедо» насторожило назначение Игнашевича
Поклонники московского "Торпедо" высказались о назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:15
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Путин сменил врио губернатора Астраханской области
Президент Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сделал полную реконструкцию полета самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14