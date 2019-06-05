Общество
В России предложили ввести новый вид алиментовРИА Новости 14:00
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади.
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Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
ЖКХ
На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра
80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Здоровье
Как не набрать вес летом, узнали волгоградцы
Как в жаркое время года, не ограничивая себя жесткими диетами, сохранить фигуру, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 15:00
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика
Путин потребовал избавиться от понятия «обманутые дольщики»
Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от понятия «обманутые дольщики», передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 11:32
Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:15
Общество
Население Екатеринбурга требует новых школ. Застройщикам нужны компенсации
Жители Академического придумали, как увеличить число образовательных учреждений в городе Екатеринбургской думе предлагают изменить нормативы градостроительного проектирования с целью увеличения числа школ.
Обновлено в 14:18
Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В массовом ДТП на Мурманском шоссе пострадал мужчина
Обновлено в 16:43
Общество
Испанская полиция предупредила о популярных способах «развода» туристов
Испания остается одним из самых популярных направлений в Европе у россиян, с начала года эту страну посетили более 271 тысячи туристов из России.
Обновлено в 20:20
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Игры
Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»
Обновлено в 11:45
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Энергетика
В «Роснефти» прокомментировали критику «Транснефти» по поводу «Дружбы»
Ранее глава «Роснефти» подчеркивал, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» негативно повлиял не только на имидж компании, но и на репутацию России.
Обновлено в 15:29
Космос
Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes)
Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.
Обновлено в 17:34
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Общество
Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда
Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:51
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани
Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».
Обновлено в 20:28