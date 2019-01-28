Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупциюКоммерсантъ вчера в 22:23

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

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