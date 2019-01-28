Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупциюКоммерсантъ вчера в 22:23
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Авто
Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер
Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 04:27
Гаджеты
В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства
Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Авто
Renault отзовет в России более 3,6 тыс. автомобилей
Официальный дилер Renault в России, ЗАО "РЕНО РОССИЯ", отзовет 3 622 автомобилей Sr Sandero Logan и Sr Dokker.
Обновлено в 04:20
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения
Обновлено в 05:11
Общество
Директор школы в Бурятии рассказал об инциденте с противогазами
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
Обновлено в 04:30
Технологии
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации
Добавим, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, что врачи поста скорой помощи имени Александра Пучкова в Москве получили неофициальное распоряжение на сокращение числа экстренных медицинских эвакуаций пациентов.
Обновлено в 04:36
Общество
В кабинете челябинского чиновника-эколога нашли чучело совы
Обновлено в 06:34
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено в 03:22
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Гаджеты
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go показали до анонса
Обновлено вчера в 08:55
Авто
Toyota Supra получила первый пакет тюнинга
Первый пакет тюнинга для Toyota Supra, подготовленный специалистами немецкого ателье Prior Design, будет включать расширенные крылья с вентиляционными прорезями, новый передний бампер, увеличенный сплиттер, капот, задний диффузор и фиксированное антикрыло.
Обновлено в 04:18
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз
Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Космос
Роскосмос в 2019 году планирует пять запусков с космодрома Восточный
Пять запусков с космодрома Восточный запланированы на этот год, говорится в статье, опубликованной в январском номере журнала "Русский космос" (официальное издание госкорпорации "Роскосмос").
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Саратовской области женщина умерла после укола в поликлинике
Ранее "Аиф-Саратов" со ссылкой на источники сообщил, что женщине в процедурном кабинете поликлиники №16 стало плохо после того, как ей сделали укол с лекарством, при этом проведенные реанимационные мероприятия не помогли, и она скончалась, возможно, в результате анафилактического шока.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ
Задержан заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.
Обновлено в 03:39
Экономика
Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябре
Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота
Завершено расследование в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Якутии, подозреваемого в краже 3,5 килограмма золота у подозреваемого.
Обновлено в 07:19
Авто
Бесключевой доступ в автомобиль опасен
Функции бесключевого доступа и запуска/остановки двигателя являются одними из самых любимых опций клиентов в новых автомобилях - даже небольшие городские малыши теперь можно приобрести с такими функциями.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Apple бесплатно заменит старые Apple Watch новыми Series-2
Сервисные центры «яблочной» корпорации начнут бесплатно менять старые «умные» часы с гарантией на устройства Series-2.
Обновлено в 04:00
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34