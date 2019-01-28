Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупциюКоммерсантъ вчера в 22:23

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Авто Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.

Авто Renault показал интерьер нового Clio Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.

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Общество Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.

Общество Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

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